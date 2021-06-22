حكومة دبي تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار في موعد استحقاقها

أعلنت حكومة دبي، مُمثَّلةً في دائرة المالية، سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار «ما يعادل مليارا و837 مليون درهم»، في موعد استحقاق سدادها في 22 يونيو 2021، وصُدّرت في 22 يونيو 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.

دائرة المالية استردّت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحامليها مع فوائدها المستحقة

وأوضحت دائرة المالية أنها استردّت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة.

التمويل تم استخدامه في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدا أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية، وستمكنها من الوفاء بأي التزامات مقبلة في وقتها المحدد.

وأضاف: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وما أعقبها من إجراءات مدروسة اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها».

وكانت حكومة دبي استخدمت التمويل المذكور في مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة، والتي تعد من أهم مقومات تميز اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية كمركز عالمي متطور للأعمال، إذ تم توظيف التمويل في إنشاء مبنى الكونكورس 1 في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشروعات الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي.