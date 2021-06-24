وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا عن مبادرة تدوير المخلفات الإلكترونية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بشأن مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أنّه في إطار توجه معهد بحوث الإلكترونيات في استراتيجيته الحالية لإنشاء معمل مركزي بحثي لاختبار مكونات النفايات الإلكترونية وعمل الدراسات اللازمة لإعادة الاستفادة منها، جرى عقد اجتماع مع الدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا CEDARE، وغادة مغني منسق البرنامج، وبحضور الدكتور محمود فخر الدين رئيس الوحدة ذات طابع خاص بمعهد بحوث الإلكترونيات ورئيس اللجنة الفرعية للمخلفات الإلكترونية المنبثقة من اللجنة الوطنية لإعادة تدوير المخلفات.

وناقش الاجتماع أهمية تنفيذ مبادرة إعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية، وإنشاء معمل مركزي بمعهد بحوث الإلكترونيات لاختبار المكونات الإلكترونية، وتوفير التدريب العملي للباحثين، والعمل كمعمل بحثي في المنطقة للمخلفات الإلكترونية، وتوفير تدريب TOT للباحثين من مختلف التخصصات داخل المعهد على النفايات الإلكترونية بناءً على منهج SRI المطور.

وجرى الاتفاق على أن يستهدف التدريب مختلف مراحل إعادة التدوير، وهي: تفكيك واختبار ومراقبة الجودة، إعادة التجميع.

يذكر أنّ أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تتعاون حاليًا مع معهد بحوث الإلكترونيات لوضع دراسة خارطة طريق لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري - من خلال الباحث الرئيسي للمشروع، الدكتورة شيرين عبد القادر، حيث يهدف المشروع المدعوم من الأكاديمية لتقديم دراسة شاملة عن صناعة الإلكترونيات في مصر، وطرق معالجة المخلفات الإلكترونية على مستوى مصر والدول العربية والأفريقية؛ بهدف اقتراح خارطة طريق لصناعة المخلفات الإلكترونية في مصر.