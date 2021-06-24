رئيس «المعاهد الأزهرية»: امتحان «البلاغة» جاء سهلا بشهادة الطلاب

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إمتحان مادة البلاغة مر بسلام دون مشاكل أو تسريبات، مضيفًا أن الطلاب أكدوا سهولته، ونافيًا رصد حالات مخالفات أو اختراقات.

وأكد «سلامة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدم رصد حالات غش خلال اليوم، لافتًا إلى أن الامتحانات تجرى وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

قوافل تفتيش على إجراءات كورونا وحالات الغش

وعن متابعة حالات الغش في اللجان، أوضح رئيس «المعاهد الأزهرية» أن القطاع ينظم قوافل تفتيشية بالتنسيق مع مشيخة الأزهر على لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ومتابعة العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية قام بتطعيم كل العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادا لإجراء امتحانات، إلى جانب تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام عبر تطبيق «واتساب» لتلقي الشكاوى.

غرفة شكاوى الثانوية الأزهرية

كما خصصّ القطاع غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر، ورقمي «واتسآب» للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، ورقم 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

ويجب على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، سيؤدي الطلاب امتحان القرآن الكريم يوم الأحد المقبل 27 يونيو، والحديث يوم الثلاثاء 29 يونيو.

انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية

وسينتهي المارثون الامتحاني للثانوية الأزهرية في الأول من أغسطس المقبل، إذ روعي في وضع الجدول، إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، وذلك منعا للتكدس تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الدور الثاني لامتحانات طلاب الأزهر للشهادات «الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث» يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 13 من نفس الشهر.