استشاري سمنة: تناول البطيخ بكميات كبيرة يوميا يزيد الوزن

قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، إن تناول البطيخ بصفة عامة له فوائد عديدة للجسم، لكن هناك حالات تسبب ضررًا للجسم عند تناوله بكميات كبيرة بشكل يومي، منها زيادة الوزن بشكل كبير على عكس اعتقاد الناس أن تناول البطيخ يفقد الوزن، مشيرًا إلى أنه لا يزيد الوزن في حالة تناوله بكميات محددة تحت إشراف من طبيب التغذية.

وأضاف جبران في تصريحات لـ«الوطن»: "يعتقد معظم الناس أن البطيخ عبارة عن مياه، لكن هذا اعتقاد شائع لأنه عبارة عن مياه بالسكر، وعلميًا البطيخ ليس من الفواكه لأنه من الناحية العلمية من الخضروات".

وتابع "الكمية المناسبة لتناول البطيخ في اليوم هو شريحتان فقط، وتعتبر وجبة غذائية إذا تناول معها الجبن، ويعتبر وجبة عشاء متكاملة إذا تناول 15 قطعة صغيرة من البطيخ".

وأشار إلى أن البطيخ يحتوي على ما بين 90٪ و95٪ ماء لذا فهو وسيلة حلوة للبقاء رطباً في حرارة الصيف، قائلًا: "إنه مصدر رائع للترطيب الأساسي الذي حمله المستكشفون الأوائل، لا عجب أنه أحد أفضل الأطعمة الغنية بالمياه والمرطبة في الوقت ذاته".

البطيخ قد يخفض ضغط الدم

وأوضح أن كوب من قطع البطيخ يحتوي على 170 ملليجرام من البوتاسيوم، وهذا الأمر مفيد لتقليل آثار الصوديوم على ضغط الدم كما أنه مهم أيضاً لوظيفة الجهاز العصبي.

البطيخ سوف يساعدك على الوصول إلى حصتك اليومية من الخضار

وختم حديثه، بالقول: "يعد البطيخ من الأنواع التي يمكن اعتبارها فاكهة وخضروات على حد سواء، حيث إنه أحد أفراد عائلة القرع كما يرتبط بالخيار والكوسة واليقطين، وفقاً للجمعية الأمريكية، لعلوم البستنة، لكن حلو وعصيري مثل الفاكهة".