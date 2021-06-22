تجديد حبس المتهمين بأحداث كفر البطيخ في دمياط

أمرت النيابة العامة في محافظة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس المتهمين بأحداث كفر البطيخ، التي أسفرت عن مصرع شاب وإصابة شقيقه، على يد مسلحين، فضلاً عن مصرع أحد المتهمين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالقتل العمد.

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مصرع شاب وإصابة شقيقه

ولفظ «إبراهيم رجاء عبد الله»، 26 سنة، أنفاسه الأخيرة بعد إطلاق أعيرة نارية عليه من 4 مسلحين، حيث تم نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي، ومنها إلى مشرحة المستشفى التخصصي، بينما تم نقل شقيقه «تامر»، الذي أصيب بطلقات نارية هو الآخر في القدم والذراع، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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4 مسلحين يهاجمون الضحية وشقيقه

وهاجم 4 مسلحين، يقيمون ببمركز شربين في محافظة الدقهلية، المجني عليهما «إبراهيم»، وشقيقه «تامر»، حيث أطلقوا عليهما وابلاً من الأعيرة النارية، من سيارة ملاكي، ماركة «ميتسوبيشي لانسر»، فيما هاجم أهالي القرية المسلحين وألقوا عليهم الحجارة، في محاولة لحماية أبناء بلدتهم، وأصيب عدد من المسلحين، الذين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات للعلاج.

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محاولة خطف فاشلة تقود للجريمة

وأكدت مصادر أمنية لـ«الوطن» أن المسلحين المتهمين خططوا لاختطاف أحد أشقاء المجني عليهما، بسبب خلافات مالية، لكنهم لم يجدوه، فحاولوا اختطاف شقيقيه اللذين دافعا عن نفسيهما بعصا خشبية، فقابلهما المسلحون بإطلاق النيران عليهما، ليتوفى أحدهما في الحال، بينما أصيب شقيقه، وتمكن عدد من الأهالي من الإمساك بالمسلحين، وقاموا بتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية.

وانتقلت قوات مباحث كفر البطيخ، برئاسة الرائد محمود المنصوري، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والوقوف على أسباب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وصرحت النيابة العامة بكفر البطيخ بدفن جثمان الشاب القتيل، الذي لقي مصرعه في الحال، متأثراً بإصابته، وتم تشييع جثمانه من ساحة مقابر كفر البطيخ، كما لقى أحد المتهمين مصرعه، متأثراً بإصابته على يد الأهالي.

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