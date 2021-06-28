باع ضميره وخالف القانون.. حكاية شاب اختلس «المال العام» لمدة 8 سنوات

توفيت جدته لأبيه قبل نحو 8 أعوام، تحديدًا في عام 2013، وكانت المتوفاة قد حررت له توكيلا عاما رسميا وهي على قيد الحياة، لصرف معاشها الأمر الذي جعله يستغل هذا التوكيل بعد مماتها، فقرر أن يحصل على معاشها الذي كانت تتقاضاها في حياتها ولم ينقطع بسبب عدم إخطار الهيئة المنوط بها صرف هذا المعاش بوفاتها، إلا أن أمره انكشف مؤخرًا، وقامت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، حيث مكان الواقعة، بإلقاء القبض عليه بعد تقديم بلاغ فيه من الهيئة المختصة.

بلاغ بالواقعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

كشفت إحدى الهيئات الحكومية بمحافظة الدقهلية قيام أحد الأشخاص بصرف معاش جدته لأبيه، رغم وفاتها قبل نحو 8 أعوام، بموجب توكيل عام رسمي حررته له، تقدمت الهيئة المشار إليها ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتهمت فيه هذا الشخص بالحصول على أموال الهيئة دون وجه حق، وبما يخالف القانون.

التحريات تؤكد الواقعة والأمن يلقي القبض على المتهم

كثفت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية من تحرياتها حول الواقعة، وتبين صحتها، بأن استغل أحد الأشخاص وفاة جدته لأبيه وتحريرها توكيلا عام له قبل وفاتها، الأمر الذي استطاع من خلاله بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، بعدما قام بصرف معاش جدته منذ وفاتها وحتى اكتشاف الواقعة.

بعد تقتنين الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بعدما استغل توكيل عام رسمي كانت قد حررته جدته له، وتم تحرير محضر بالواقعة، أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وأثبت فيه اعترافات المتهم.

بعد إخطار النيابة العامة بالواقعة، وإحالة المتهم إليها، تولت النيابة العامة التحقيق، واطلعت على تحريات الأجهزة الأمنية، واستمعت إلى اعترافات المتهم، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.