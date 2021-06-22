قاضي شهيد الشرف بالمنصورة: جريمة انعدم فيها شرف الرجال ونخوتهم  

قال قاضي محكمة جنايات المنصورة في منطوق حكمه بإعدام قتلة الزوجة إيمان عادل، المعروفة إعلاميا بـ«شهيدة الشرف»، إن هذه الجريمة اوجعت وأدمت القلوب وهزت وجدان المجتمع المصري ولايزال أثرها في النفوس حتي الان منذ وقوعها بتلك الصورة الموجعة المفزعة لكل أبناء هذا المجتمع.

وأضاف القاضي: «المجني عليها هي زوجة المتهم الثاني الذي اتفق مع المتهم الأول على أن يقوم الأول باغتصاب زوجة الثاني وقتلها لينفذا جريمة انعدم فيها شرف الرجال ونخوتهم علي أعراضهم».

وتساءل القاضي في منطوق الحكم: «كيف للمتهم الثاني الذي خان الأمانة التي إئتمنه الله عليها وهي تلك الزوجة روعها وأفزعها وهي أمنة في منزلها وبيتها بيت الزوجية حيث تخمرت في ذهنه فكرة التخلص منها بإلصاق جريمة مخلة بالشرف مصطنعه مع المتهم الأول وقتلها لقاء بضعة جنيهات».

وأضاف: «المجني عليها أبت ان تسلم نفسها للمتهم الأول الذي شرع في إغتصابها بعد أن تخفي في ثياب النساء التي وفرها له المتهم الثاني زوج المجني عليها وقاومته حتي اسلمت روحها إلى بارئها تنطق بالشرف والعفة راضية مرضيه تاركة من خلفها شرف لوالديها وذويها وطفلها الذي يبلغ من العمر 9 أشهر الذي لم تثن صرخاته المتهم الأول عن جريمته لتجرده من كل معاني الانسانية والرجولة فقتلها».

كانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلي، قضت اليوم، حضوريا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق فضيلة المفتي علي قرار إعدامهم، بعد اتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافى و أحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا ، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة

وقررت المحكمة إعدام المتهمين «أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة ، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر»، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .