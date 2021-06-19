جنايات المحلة: المؤبد لمرتكب جريمة قتل محامي قطور وإحراق جثته

أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم بقتل محامي قطور وإضرام النيران في جثته، داخل سيارته مطلع العام الجاري.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار سامح عبد الواحد، وبحضور المتهم «أحمد ع. أ.»، وقررت بعد تداول القضية في عدة جلسات، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً بعثور أهالي قرية «محلة مسير» بقطور، على جثة لشخص مجهول، محترقة ومتفحمة داخل سيارة بعد إخماد النيران التي اشتعلت بها، وانتقل ضباط المباحث للمعاينة، وتبين أن السيارة متوقفة بطريق مهجور بالقرية، ملك المدعو «حسين ع. خ.»، محامي، وأن الجثة بداخلها متفحمة تماماً ويصعب التعرف على ملامحها، وأنها موثقة بالحبال، ويوجد آثار مواد حارقة ملقاة حول السيارة، مما يؤكد وجود شبهة جنائية في الواقعة، ويرجح أن الجثة للمحامي صاحب السيارة، خاصةً وأنه متغيب منذ أكثر من يومين.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الحامض النووي DNA للجثة، للتعرف على صاحبها، كما استدعت النيابة أفراد أسرة المحامي لإجراء الفحص عليهم بغرض التأكد من كون الجثة تخصه من عدمه.