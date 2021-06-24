خبير: تكلفة التأمين على السيارة الكهربائية أقل من التي تعمل بالبنزين

التأمين على السيارة أحد العوامل المهمة حال حدوث ضرر لها، وفي هذا الصدد قال مصطفى الصاوي، خبير التأمين: "إن هناك عوامل للتأمين على السيارة أهمها وجود قطع الغيار والوكيل المحلي للعلامة التجارية للسيارة الواقع بها الضرر للقدرة على إصلاح السيارة وإعادتها لحالتها الأصلية".

وأضاف الصاوي خلال حديثه لـ«الوطن» "يوجد موظف يكتب وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة، ويدرس الخطر، حيث إن الهدف من التأمين يكمن في إرجاع السيارة لحالتها الأصلية قبل وقوع الحادث إذا تعرضت للضرر"، مشيرًا إلى أن مكتتب التأمين يدرس حالة السيارة وتوافر قطع الغيار الخاصة بها وتوافر الوكيل المحلي القادر على التعامل مع السيارة، وحالة الضرر المعرضة لها وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وذلك للتأكيد على إتمام عملية التأمين والسعر الخاص بها.

وأوضح أن موضوع التأمين على السيارة يثير مشكلة كبيرة داخل السوق المصري، حيث توجد عدد من العلامات التجارية لعدد من السيارات ليس لها قطع غيار متوفرة داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى عدم توافر الوكيل ذي الخبرة الكافية للتعامل مع السيارة، منوهًا إلى أن شركات التأمين في تلك الحالة لا ترفض لمجرد الرفض ولكنها تقوم برفع السعر الخاصة بعملية التأمين على السيارة أكثر من الطبيعي، حيث إن الخطر في تلك الحالة يكون كبيرا.

وفي ذات السياق، قال خبير التامين: "إن التأمين على السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية سعره أقل من الخاص بالسيارات التي تعمل بالوقود الطبيعي"، موضحًا أن مكونات السيارة الكهربائية أقل من المكونات الخاصة بالسيارات التي تعمل بالوقود الطبيعي، حيث إن السيارة الكهربائية تصل مكوناتها إلى 400 مكون مقارنة بـ5000 مكون للسيارة التي تعمل بالوقود الطبيعي.

وأكد أنه فور انتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلية، وبالإضافة إلى توافر وكيل قادر على التعامل مع السيارة مثل شركة النصر للسيارات، سيجري التأمين على السيارات الكهربائية بتكلفة أقل بكثير من السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.