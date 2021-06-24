محافظ سوهاج يتفقد مشروعات تطوير سوق السمك وتغطية ترعة نجع حمادي

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج تفقد خلالها عدد من المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات بشأن التنفيذ، حيث رافقه، أعضاء مجلس النواب، حاتم مبارك، وغادة الضبع، وأحمد الشطوري رئيس الحي، والدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، وعبير الطيب مدير التنسيق الحضاري، ونورهان صلاح، مدير التخطيط بالديوان العام.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يشمل إنشاء 13 محل تجاري لبيع الأسماك بتكلفة 280 ألف جنيه، بهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق، والقضاء على الأسواق العشوائية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال وصلات المياه والصرف الصحي لتلك المحلات.

كما تفقد الفقي، أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي الكيلو 77، والذى تخطت نسبة التنفيذ فيه الـ90%، حيث يساهم في توفير مساحة 5200 متر مربع، سيتم استغلالها لإقامة مجمع مواقف سوهاج، ومنطقة تجارية، حيث وجه المحافظ بعقد جلسات مشاركة مجتمعية بحضور سائقي السيارات وإدارة المواقف بالمحافظة، لتحديد احتياجات السائقين، ووضعها بعين الاعتبار أثناء تصميم وتنفيذ المشروع.

وشملت الجولة بنطاق حي غرب تفقد أعمال تطوير وتجميل شارع الجرجاوية بطول 1200 متر، حيث تشمل أعمال التطوير تركيب بردورات، وانترلوك، وعمل أحواض للنباتات والزهور من الرخام، وزراعة أشجار الزينة.