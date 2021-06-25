انتحار وتحرش وإعدام.. حوادث هزت الرأي العام في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي في مختلف محافظات مصر، العديد من القضايا والحوادث التي شغلت الرأي العام المصري بصورة كبيرة، فكان من بينها جرائم قتل وتحرش، كما كان هناك حالات انتحار وأحكام بالإعدام في قضايا علقت في أذهان متابعيها، في هذا التقرير، ترصد «الوطن»، أبرز الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

جريمة شرف.. «العشيق» سقط الطابق الخامس

في منطقة حدائق حلوان بمحافظة القاهرة، استيقظ الأهالي في الخامسة فجرًا على صوت ارتطام شديد، ما جعلهم يهرولون إلى الخارج، ليجدوا شابًا ثلاثينيًا غارقًا في دمائه بعدما سقط من الطابق الخامس، وبعد دقائق تدلى من نفس الطابق صاحب الشقة، وأخذ يصور في هذا الشاب ويتوعده، بعدما ضبطه مع زوجته عند عودته من العمل، وعندما حاول الشاب الاختباء من الزوج في شرفة الشقة، سقط منها، ولقى مصرعه وهو في طريقه إلى المستشفى.

تم اقتياد الزوج وزوجته إلى ديوان قسم المعصرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما حرر الزوج محضر زنا في زوجته، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أخلت سبيل الزوج، كما أخلت سبيل الزوجة بعد تنازل زوجها عن المحضر الذي حرره ضدها.

شاب ينتحر شنقًا في المعصرة.. بسبب ضائقة مالية

وفي منطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، شهدت حالة انتحار لشاب في العقد الرابع من عمره، ويدعى «محمد.أ»، بعدما مر بضائقة مالية لتركه العمل ما سبب له اكتئابًا دفعه إلى الانتحار شنقًا داخل غرفته.

من خلال التحريات، تبين صحة الواقعة، وانتهت التحريات إلى عدم وجود أي شبهة جنائية بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي للوفاة، وما إن كانت هناك شبهة جنائية.

مدرس بنها.. تحرش بـ 6 طالبات داخل الفصل

وفي مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، تلقى قسم شرطة بنها ثان بلاغًا من 6 طالبات يتهمن فيه مدرس بالتحرش بهن داخل الفصل أثناء شرح الحصص الدراسية لهن.

كشفت التحريات صحة الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أم القليوبية من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

إعدام قاتلي «شهيدة الشرف» بالدقهلية

فيما قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بإعدام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «شهيدة الشرف»، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية الذي صدق على حكم الإعدام.

وتعود أحداث القضية إلى محاولة شخص في محافظة الدقهلية بإلصاق تهمة مخلة بالشرف لزوجته، بعدما اتفق مع آخر على اغتصابها، إلا المجني عليها، وتدعى «إيمان.ع» ظلت تقاوم الجاني حتى قتلها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز القضية، وألقت القبض على المتهمين، وتم تقديمهما للمحاكمة، وصدر ضدهما الحكم بالإعدام.