عاجل.. القبض على عاطل قتل عشيقته ووضع جثتها في ثلاجة أسماك بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على عاطل بتهمة قتل عشيقته ومحاولة التخلص من الجثة بوضعها في ثلاجة خاصة بالأسماك لحين إتاحة الفرصة لدفنها.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً، اليوم، من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية بالقبض علي «م.أ.س»، 30 عامًا، عاطل مقيم بقرية أبو عطوة بدائرة مركز الإسماعيلية لاتهامه بقتل عشيقته.

وقالت المصادر إن مشادة بين المتهم والمجني عليها «رضا.م.م»، دارت داخل شقته السكنية وانتهت باعتدائه عليها بالضرب، ما أدي إلي وفاتها في الحال، واعترف المتهم بمحاولته التخلص من الجثة بتكفينها ووضعها في ثلاجة خاصة بالأسماك لحين إتاحة فرصة للتخلص منها ودفنها.

وتحفظت الشرطة علي جثمان المجني عليها، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات فأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وقال المتهم خلال اعترافاته، أن مشادة نشبت بينه وبين المجني عليه مما دفعه للإعتداء عليها بالضرب إلا انها توفيت وبسبب تخوفه من افتضاح أمره قام بوضعها في ثلاجة أسماك بالدور الأرضي في العقار المقيم به.

واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم في الواقعة بعد القبض عليه، وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع معاينة النيابة لمكان الجريمة وتمثيل المتهم لها عقب انتهاء التحقيقات، كما سيواجه فريق النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث الجنائية التي أكدت وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها والمتهم.