لمدة 12 شهرا.. تفاصيل صرف منحة للابن والابنة من التأمينات بعد قطع المعاش

يتساءل كثير من المواطنين، عن مدى استمرار صرف المعاش للابنة في حال زواجها، وللابن فى حال تخطيه السن القانوني 21 عامًا، ولذلك أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نص على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين هنا وفقًا لما أوضحته الهيئة عبر موقعها الرسمي« الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات،الوالدين، الإخوة والأخوات»، مشيرة إلى أنه يتوقف صرف المعاش للابنة حال زواجها، كما يتوقف معاش الابن حال وصوله السن القانوني سن الحادية والعشرين، منوهة بأنه في حال وقف معاش البنت بسبب زواجها يجرى صرف منحة لها، كما يجرى صرف منحة للإبن عند بلوغه السن القانوني تقدر بـ12 شهر.

منحة الزواج​​​​​​​​ لـ «الابنة»

ولفتت «التأمينات» إلى أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة «12 شهر »، مشيرة إلى أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

وأضافت أن منحة الزواج لا تستحق إلا لمرة واحدة، مؤكدة أن منحة الزواج تُقطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

ويشترط لاستحقاق ابنة صاحب المعاش، أن يكون مستحق في المعاش، وألا يكون صُرف منحة الزواج من قبل، والتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة، وهي:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

منحة القطع للإبن

في حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى، يجرى صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.

وأوضحت التأمينات، أنه لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، مع الالتزام بالشروط التالية:

- منحة القطع تجرى في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

- أن يكون مستحق في المعاش .

- ألا يكون صُرفت المنحة من قبل.

- ألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.