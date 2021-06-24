أسعار الفراخ واللحوم والأسماك بأسواق الدقهلية اليوم

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الخميس 24 يونيو 2021، قائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في الأسواق على مستوى المحافظة.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلوجرام جاءت كما يلي:

فراخ بيضاء: يتراوح من 29 إلى 30 جنيهاً.

شيش: يتراوح من 64 إلى 70 جنيهاً.

دواجن حمراء: 36 جنيهاً.

فراخ بانيه: يتراوح السعر من 75 إلى 80 جنيهاً.

دبابيس: يتراوح من 42 إلى 45 جنيهاً.

أوراك: 37 جنيهاً.

صدور بالعظم: يتراوح من 45 إلى 46 جنيهاً.

حمام كداب: يتراوح السعر من 55 إلى 60 جنيهاً.

شاورما فراخ: يتراوح من 69 إلى 75 جنيهاً.

سمان: 25 جنيهاً للزوج.

كبد وقوانص: يتراوح من 35 إلى 38 جنيهاً.

بط سوداني ومسكوفي: 60 جنيهاً

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 إلى 140 جنيهاً، بحسب المنطقة.

لحمة بلدي كبيرة: يتراوح السعر من 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

كبده بلدي: يتراوح السعر من 120 إلى 140 جنيهاً للكيلو.

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 110 إلى 140 جنيهاً.

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

كبده مجمدة: 50 جنيهاً.

برازيلي : 85 جنيهاً.

هندي: 75 جنيهاً.

لحمة توزيع منافذ: يتراوح السعر من 75 إلى 85 جنيهاً للكيلو.

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو بين 80 و90 جنيهاً.

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: 50 جنيهاً للكيلو 4 أسماك، و60 جنيهاً للكيلو 2 أو 3 أسماك.

سمك بلطي متوسط وسوبر: يتراوح السعر من 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو 3 أسماك.

كابوريا نتي وسط: يتراوح السعر من 50 إلى 70 جنيهاً للكيلو الكبيرة.

جمبري: 4 أسعار تبدأ من 50 و100 و160 و200 جنيه.

بربوني صغير: 50 جنيهاً.

سمك ماكريل: 45 جنيهاً.

سمك كليماري: 80 جنيهاً.

سبيط: يتراوح من 130 إلى 140 جنيهاً للكيلو.

سردين : يتراوح بين 20 و25 جنيهاً للكيلو.