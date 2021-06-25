«البيئة تجمعها».. مخاطر المخلفات الإلكترونية والطبية: تصيب بالسرطان

حملة قومية أطلقتها وزارة البيئة، تهدف إلى التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية والطبية، عن طريق جمعها بالطريقة الصحيحة من الأفراد، حتى لا يتعرضون إلى مخاطر إعادة تدويرها، حسبما ذكر الدكتور طارق العربي، مدير إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتم تسجيل المواطنين الرغبين في التخلص من نفاياتهم عليه، أو الأجهزة القديمة، مقابل هدية تحفيزية يحصل عليها.

أشكال المخلفات الطبية

وفي هذا الشأن، قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن النفايات الإلكترونية هى كل جزء من الواد الخطرة التي بها سموم وآشعة ومواد مضرة للإنسان، وأولها المخلفات الطبية للمستشفيات بكل أنواعها، حيث تعتبر الأكثر خطورة، مثل القطن والشاش، واستخدام بعض معدومي الضمير له بعد إعادة تدويره، وهو ما ينقل العديد من الأمراض.

مخاطر المخلفات الطبية

وأضاف «علام» في حديثه مع «الوطن»، أنه يتم إجبار كل مستشفى على أن يكون بها محرقة، وليست غرفة لجمع النفايات، حيث يتم حرق النفايات الطبية، لأن تجميعها يعد مزرعة بكتريا، لافتًا إلى أن مخلفات العيادات والمستشفيات، من الأشياء الخطرة جدًا على الإنسان، فضلا عن الأشعة، وشرائط التصوير في الاستوديوهات، التي يلجأ بعض المواطنين لحرقها، للحصول على مواد مثل الكروم، وهى مادة شديدة الخطورة.

مواد خطرة في المخلفات الصناعية

وأشار الخبير البيئي، إلى أن أي جهاز أشعة في المستشفيات به جزء نووي، لابد من إخطار هيئة الطاقة النووية به، لأنه لا يصح إلقائه في القمامة، باعتباره مخلفات مشعة، وهى تصيب المواطنين بالسرطانات، فضلا عن المخلفات الصناعية الخطرة، مثل الكروم في مصانع الحديد والصلب، والزئبق، والزرنيخ، وباقي المعادن الثقيلة، وهى ما تحتاج إلى جمع بطريقة معينة، والتخلص منها بأسلوب محدد.

وأوضح، أن البطاريات في التليفونات المحمولة، وبقايا البطاريات العادية، والمستخدمة في «ريموت التليفزيون»، وكذلك أجهزة الكمبيوتر والسيديهات التي منها مواد يخرج منها إشعاعات: «أي حاجة في بطارية أو لاسلكي وإشعاع خطر».