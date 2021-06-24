منة فضالي تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات: «جزيل الشكر»

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفنانة منة فضالي، الإقامة الذهبية، اليوم الخميس، إذ توجهت الأخيرة لهم بالشكر والعرفان.

وكتبت فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، حاكم دبي علي راعيته الكريمة للمثقفين والمبدعين الذين أثروا بأعمالهم وجدان وطننا العربي، ومنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

منة فضالي: «أشعر بالغربة في حياتي»

وكانت «فضالي» وصفت شعورها الذي يتملكها دائماً في حياتها رغم تكوينها لعلاقات وصداقات داخل الوسط الفني وخارجه، قائلة: «أشعر بالغربة في حياتي».

وتابعت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها تشعر بالغربة والوحدة في حياتها دائماً، لدرجة أن الكثيرين يحدثونها قائلين: "ما أنتي حواليكي ناس وبيكتبولك تعليقات وبتقابلي ده وبتسلمي على ده"، مضيفة أنها ترد عليهم قائلة: "كل دي شكليات، لكن أنا مش معايا حد طول الوقت".

وأضافت "أشعر بالتعب أحياناً وأكون بحاجة للحديث هاتفياً مع أي شخص فأفاجأ بتهربه مني، ولولا وجود والدتي في حياتي لزاد شعوري بالوحدة".

منة فضالي تحاول الانتحار

وكشفت عن محاولتها الانتحار في طفولتها حزناً على وفاة جدتها «أم والدتها»، لتعلقها الشديد بها آنذاك، قائلة: "إن جدتها توفيت وهي في الحادية عشر من العمر، وكانت تولي اهتماماً كبيراً بشؤوني رغم عدم حبها للبنات، حيث كانت تتمنى إنجاب أمي لطفل وليس طفلة، ولكنها أحبتني وكانت تطعمني وتذاكر لي دروسي".

واستعادت منة فضالي ذكريات ليلة وفاة جدتها قائلة: "حدثتني يومها لفترة طويلة عبر الهاتف صباحاً قبل ذهابي للمدرسة، لدرجة أنني قلت لها «أنا اتأخرت يا تيتة»، فطالبتني بزيارتها رفقة أمي بعد انتهاء اليوم الدراسي، لرغبتها في تناول وجبة من السمك معنا، وحينما ذهبنا إليها فوجئنا بوفاتها وهي مُمسكة بصوري، فظننت حينها أن حياتي قد انتهت برحيل جدتي".