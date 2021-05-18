ملك أحمد زاهر: انهمرت فى البكاء بعد تصوير مشهد وفاة منة فضالي فى نسل الأغراب

نجاح كبير حققته الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر خلال مشاركتها فى السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل نسل الأغراب مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال دور رغدة ابنه منة فضالى وخالها أحمد السقا.

وعن مشاركة «ملك» فى نسل الأغراب قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: سعيدة للغاية بأن يتم اختيارى للمشاركة فى عمل كبير ومهم مثل نسل الأغراب.

وتابعت «ملك زاهر»: «كنت سعيدة وفخورة بأني أشارك فى عمل يجمع هؤلاء النجوم وسعدت بأن هناك مشاهد جمعتنى بالفنان الكبير أحمد السقا، لأننى عندما ذهبت للتصوير معه أول يوم كنت متوترة للغاية وهو كان السبب فى أن يشعرنى بالطمأنينة ويقف بجانبي وكنت فى اللوكيشن أنظر إليه دائما وهو يجسد مشاهده وأتعلم منه وبالفعل تعلمت منه الكثير».

وتحدثت «ملك زاهر» عن المشهد الذي أصبح حديث السوشيال ميديا بمجرد عرضه، مشهد وفاة والدتها منة فضالى فى المسلسل فقالت: «هذا المشهد كان من أصعب المشاهد التى قدمتها فى العمل قد يكون ظهر لثوان على الشاشة ولكننا صورناه فى وقت طويل وبمجرد انتهائي من تصويره انهرت من البكاء لمدة نصف ساعة».

وتابعت حديثها قائلة «استمتعت بالعمل مع منة فضالي لأنها فنانة محترفة وموهوبة وساعدتنى بشكل كبير فى أداء مشاهدى أمامها».

وكانت قد غابت «ملك زاهر» عن التمثيل لفترة طويلة ثم ظهرت مؤخرا مرة أخرى وعن هذا قالت: «والدى الفنان أحمد زاهر كان له وجهة نظر فى ذلك هو أننا فى مرحلة شكلنا يتغير بها ونتجه نحو مرحلة النضوج ولذلك كان من المهم أن نبتعد فترة حتى ننضج فى التفكير ونعود مرة أخرى، وأنا كنت محترمة وجهة نظره للغاية ومقتنعة بها، ولكن عندما جاء لشقيقتي ليلى مسلسل الفتوة ووافق عليه سمح لى بأن أعود أنا أيضا وبدأت بمسلسل لؤلؤ ثم نسل الأغراب».

وكان قد قال الفنان أحمد زاهر من قبل بأن ملك أكثر بناته تشابها معه فى طريقة التمثيل فقالت: «بالفعل فأنا أشبه والدى فى أننى أعيش بداخل الشخصية بشكل كبير كما أننى أخذت منه الالتزام فى المواعيد وأن أتواجد فى اللوكيشن فى التوقيت المحدد».

أما عن رأي والدها «أحمد زاهر» فى أدائها بمسلسل نسل الأغراب فقالت: «كان سعيدا للغاية بتقديمى للدور وفخورا بى وأشاد بأدائي ودائما ما يتابع ردود الأفعال ويرسلها لي وأنا لولاه ماكنت حققت أى شىء فهو كل شىء فى حياتى».