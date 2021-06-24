البرلمان العربي يكرم رئيس مجلس الشورى السعودي السبت المقبل

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة في ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وستشهد منح الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، «وسام التميز العربي»، خلال الجلسة التي ستقام في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، يوم السبت المقبل.

وقال عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي: "إن تكريم البرلمان العربي للدكتور عبدالله آل الشيخ يأتي تقديرًا لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية، من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، والإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، حيث شغل آل الشيخ من العام 2009 منصب رئيس مجلس الشورى السعودي، كما شغل منصب وزير العدل ونائب رئيس المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب".

وأوضح «العسومي» أن المسيرة المهنية والسياسية والوطنية للدكتور عبدالله آل الشيخ حافلة بالكثير من العطاء والإنجازات، التي سطرها من خلال مواقفه العروبية الخاصة، التي تجعل منه رمزًا وطنيًا، وقامة عربية شامخة، ويتشرف البرلمان العربي بتكريمه، كأول شخصية عربية يحصل على «وسام التميز العربي».

ويُمنح وسام التميز العربي لأصحاب رؤساء البرلمانات ورؤساء الوزارات ممن أسهموا بفعالية وتميز في أعمال برلماناتهم الوطنية، أو في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية المشتركة، وتقدير الأدوار الإيجابية للشخصيات الدولية في مجالات الدفاع عن الحقوق العربية، وللمنظمات الدولية والإقليمية المساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.