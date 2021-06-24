تفاصيل طعن طالب لزميله بـ«هندسة المنوفية» داخل لجنة الامتحان

كشف مصدر مسؤول بكلية الهندسة جامعة المنوفية فرع مدينة منوف، عن تفاصيل مشاجرة طلاب بالفرقة الأولى نتج عنها إصابة طالب بجروح بالغة، إثر تلقيه طعنة باستخدام أداة حادة «مطواة»، من أحد زملائه، مشيرا إلى أن حالة الطالب المجني عليه في تحسن، ولا توجد به إصابات خطرة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن 2 من الطلاب تشجارا قبل أداء امتحانات الفرقة الأولى لكلية الهندسة جامعة المنوفية، وأن أحدهما أحدث جروحا شديدة بزميله، أدت إلى ضررورة نقله إلى المستشفى لاتخاذ ما يلزم من إسعافات أولية.

وأضاف المصدر "جرى إحالة الطالب المتهم إلى النيابة العامة، والموضوع قيد التحقيق من الجهات المعنية والنيابة العامة"، موضحا أن أسباب المشاجرة لم تتضح حتى الآن، وأن الكلية اتخذت الإجراءات القانونية فور العلم بالمشاجرة.

ولفت إلى أن الطالب المجني عليه، يرقد حاليا في مستشفى المنوفية الجامعي، والطالب الجاني في النيابة للتحقيق معه، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الشق الجنائي والمدني وانتهاء التحقيقات بالنسبة للطالب الجاني «المتهم»، ومثول الطالب المجني عليه للشفاء، سيتجرى إحالتهما لمجلس تأديب بالجامعة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههما واتباع ما يلزم من إجراءات.

وأكد المصدر، أنه فور العلم بالواقعة، شكل الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة ملابسات الواقعة، وكذلك إخطار النيابة العامة والجهات المسؤولة بالواقعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.