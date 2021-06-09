بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومؤسسة «بوابتك للخير» لدعم الطلاب

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة «بوابتك للخير للتنمية»، اليوم، حيث وقع

البروتوكول الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد حسين محمد رئيس مجلس الأمناء مؤسسة بوابتك للخير.

وتشمل بنود البروتوكول قيام مؤسسة بوابتك للخير بتقديم مساعدات مادية أو عينية لطلاب الجامعة الأكثر احتياجا من خلال مبادرة «أبناؤنا مستقبلنا»، التى دشنتها المؤسسة عام 2018، كما تقدم المؤسسة بعض المكافآت لدعم المشروع القومى لمشاركة الطلاب فى التعاقد الحر لمحو الأمية تحت إشراف الجامعة، وتقوم المؤسسة بتوفير منح أو فرص تدريبية للطلاب فى مجال ريادة الأعمال .

وتساهم الجامعة مع المؤسسة فى دعم المشروعات التنموية لمباردة «حياه كريمة»، فى المجالات المختلفة داخل نطاق المحافظة، وتقوم الجامعة بتقديم الاستشارات التقنية والعلمية والصحية والهندسية والقانونية المختلفة التى تطلبها المؤسسة، حضر توقيع البروتوكول الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية.

علي صعيد مختلف، تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقهم الدكتور محمود الشيخ عميد كلية الهندسة، لجان الامتحانات بالكلية بشبين الكوم اليوم، ضمن جولات تفقدية من بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى الحالى، لمتابعة سير الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

وشدد «مبارك»، على الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتطبيق جميع القواعد المتبعة، والتأكد من تواجد الأساتذة والمراقبين والأطباء المكلفين بالتواجد لمتابعة أى طوارىء واتخاذ اللازم، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.