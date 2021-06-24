بشرى سارة.. مبادرة التمويل العقاري 2021 متاحة في البنوك خلال أيام

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن موعد الإعلان عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري، موضحًا أن البنك سيعلن عن المبادرة قريبًا «خلال أيام»، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا الانتهاء من ضوابط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن ملامح المبادرة و الشروط العامة جرى إعلانها قبل أيام، والتي تتلخص شروطها بالنسبة لمتوسطي الدخل ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، أما بالنسبة لمحدودي الدخل يشترط ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة الواحدة.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير الأوراق المطلوبة للاستفادة من المبادرة، والتي تعد تنفيذًا حقيقيًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون.

- قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل.

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- استفادة المعاشات أو المستفيدين منها، سواء الابنة أو الزوجة من المبادرة، شريطة ألا يتجاوز عمرها 75 سنة عند سداد آخر قسط من القرض، مع تحويل المعاش الخاص بهما على الجهة الممولة.

- أن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسطي الدخل، وأن يسدد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الشخص المتزوج فيلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

- ألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.

- يحق لأي شخص أو زوجته الاستفادة من المبادرة والحصول على وحدة سكنية.

- يشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

- يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 سنة.