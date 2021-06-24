كيفية التقديم في مبادرة التمويل العقاري.. 5 أوراق مطلوبة و7 شروط

تعد مبادرة التمويل العقاري تنفيذًا حقيقيًا على أرض الواقع لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وأعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الوحدات السكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية.

ويتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن كيفية التقديم للاستفادة من المبادرة، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وهو ما ترصده السطور التالية.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

3- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون.

4- قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد.

5- شهادة إثبات الدخل.

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- استفادة المعاشات أو المستفيدين منها، سواء الابنة أو الزوجة من المبادرة، شريطة ألا يتجاوز عمرها 75 سنة عند سداد آخر قسط من القرض، مع تحويل المعاش الخاص بهما على الجهة الممولة.

3- أن يكون الشخص الأعزب المتقدم للشقة من متوسطي الدخل، وأن يسدد 15% كمقدمة مدفوعة من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الشخص المتزوج فيلتزم بدفع 20% مقدمة من إجمالي سعر الوحدة السكنية، فيما يسدد أصحاب المعاشات نسبة 40% من سعر الشقة كمقدم.

4- ألا يكون العميل قد سبق أن حصل على قروض من البنوك تجاوزت قيمتها 40% من إجمالي دخله الشهري، ويشترط أن يكفي راتبه لسداد قسط الوحدة.

5- يحق لأي شخص أو زوجته الاستفادة من المبادرة والحصول علي وحدة السكنية.

6- يشترط ألا يكون العميل أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

7- يشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 سنة.

يُذكر أن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية تهدف إلى توفير وحدة سكنية للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3% متناقصة، ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي عن التفاصيل النهائية لمبادرة التمويل العقاري، خلال الأيام القريبة المقبلة.