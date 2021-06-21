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تعرف على أسباب رفض طلبك حجز شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

بفائدة متناقصة 3 % وسداد لمدة 30 عاما

كتب:

منة عبده
09:01 ص | الإثنين 21 يونيو 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

تشغل مبادرة التمويل العقاري أذهان عدد كبير من المواطنين، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرات التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3 % وسداد لمدة 30 عاما، حيث يبحث غالبية المواطنين عن شروط الاستفادة من المبادرة عبر محرك البحث العالمى «جوجل». 

ويعد من أكثر التساؤلات حول المبادرة حالات رفض طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والتى تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

وتتمثل حالات رفض طلب الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، فى: أن يكون المتقدم للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري غير مصري الجنسية، وأن يكون العميل المتقدم للاستفادة سيئ السلوك، بالإضافة إلى استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة بالحصول على وحدة مدعمة، وأن يكون المتقدم ليس من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها. 

ومن بين حالات الرفض: تجاوز عمر العميل المتقدم 60 عاما «سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019» في نهاية مدة سداد القرض، مع تجاوز عمرالمستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة»، 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة، بالإضافة إلى عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتثنى قدرته على سداد القسط.

أما بالنسبة للشروط التى يجب توافرها داخل الوحدة السكنية، للإستفادة من مبادرة التمويل العقاري، تتمثل فى أن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة، ليس عليها أي مخالفات، وأن تكون الوحدة بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي. 

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