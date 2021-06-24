أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب مصر بأغنية «ملوك».. فيديو

تصدر الفنان أحمد سعد تريند يوتيوب مصر خلال الساعات الماضية بأغنيته الجديدة «ملوك»، التي تجمعه بمطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج حسين شعبان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة انى غشيم

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك

وسط بلادى بكتبلى تاريخ

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسى

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الأسود من الأسود

احنا مش بنبيع كلام

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك أداني حكمة في اللسان

اكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان

مشاركات أحمد سعد في الماراثون الرمضاني

يذكر أن المطرب أحمد سعد كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بعدد من الأغاني كان من بينها أغنية قدمها في مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.