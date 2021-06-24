أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب مصر بأغنية «ملوك».. فيديو
كتب:
محمود الرفاعى
06:58 م | الخميس 24 يونيو 2021
أحمد سعد
تصدر الفنان أحمد سعد تريند يوتيوب مصر خلال الساعات الماضية بأغنيته الجديدة «ملوك»، التي تجمعه بمطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج حسين شعبان.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
أنا مش شايف فيكم حد
أنتم عيال عايشين على الحك
كل الناس عارفكوا على القد
كل الناس عارفة انى غشيم
عمرى فى يوم ما احتاجت لحد
مش تفخيم والله بجد
واقف وسط الكل اسد
متربتش انى ابقى لئيم
فالتنفيذ عندى الصواريخ
أنا عناب ياسطى المريخ
وسط حروبى بضرب بوازيك
وسط بلادى بكتبلى تاريخ
حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة
عيشنا بساطه هتنجح
لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد
أنا أساند نفسى
أرقام بترن بتزن على التليفون
حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون
كورتك تيجي عارضة
كورتي بتيجى جوون
سكوت سكوت سكوت سكوت
جت الملوك ملوك ملوك ملوك
مفيش هروب هروب هروب
من الأسود من الأسود
احنا مش بنبيع كلام
احنا ناس دوغرى و تمام
مش شاغلنا مين اللى قال
الحقود ملهوش مكان
تنكشنى تشوف جنان
وتتلم الجيران
ربك أداني حكمة في اللسان
اكلكم بالكلام يانج
زوكش جى من السلام
أخوك ملهوش أمان
مشاركات أحمد سعد في الماراثون الرمضاني
يذكر أن المطرب أحمد سعد كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بعدد من الأغاني كان من بينها أغنية قدمها في مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.