أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة «ملوك»

طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة «ملوك» عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، التي تجمعه بمطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج حسين شعبان.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة انى غشيم

عمرى فى يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش انى ابقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبى بضرب بوازيك

وسط بلادى بكتبلى تاريخ

حبيبى بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسى

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبونى لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة

كورتي بتيجى جوون

سكوت سكوت سكوت سكوت

جت الملوك ملوك ملوك ملوك

مفيش هروب هروب هروب

من الاسود من الاسود

احنا مش بنبيع كلام

احنا ناس دوغرى و تمام

مش شاغلنا مين اللى قال

الحقود ملهوش مكان

تنكشنى تشوف جنان

وتتلم الجيران

ربك ادانى حكمة في اللسان

اكلكم بالكلام يانج

زوكش جى من السلام

أخوك ملهوش أمان

يذكر أن المطرب أحمد سعد كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بعدد من الأغاني كان من بينها أغنية قدمها في مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.