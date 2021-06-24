العاصمة الإدارية بداية الجمهورية الجديدة في مصر.. تفاصيل الحدث المرتقب

ينتظر المصريون بفارغ الصبر موعد الإعلان عن افتتاح العاصمة الادارية بداية الجمهورية الجديدة ، ذلك المشروع الراهن الذي يعد من أكبر المشاريع في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط، لذا تحرص الحكومة المصرية على الانتهاء من كافة التجهيزات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة إيذانًا ببدء العمل الحكومى رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل المتابعة المتواصلة من القيادة السياسية لاستعدادات وترتيبات الانتهاء بشكل كامل من المباني الوزارية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المفترض أن تنقل العام الماضي، ونظرًا لجائحة كورونا المستجد، جرى تأجيل انتقال الهيئات الحكومية حتى وقتنا هذا.

وزارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، صباح اليوم الخميس، مبنى وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، داخل المجمع الوزاري، لمتابعة الموقف التنفيذى لمبنى الوزارة الجديد، فى إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات، تباعًا للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

العاصمة الإدارية تمثل الجمهورية الجديدة لمصر

وجرى الانتهاء من إنشاء هيكل البرج الأيقوني الأسبوع الماضي حتى الدور 75، ومن المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاء من كامل الهيكل قريبًا، وبدأت أعمال تركيب الواجهات للبرج، بالإضافة إلى أنه جرى نقل دواوين الوزارات فقط للعاصمة الإدارية، ونقل من 50 إلى 60 ألف موظف في 33 وزارة، ومن يجرى نقلهم هم فقط العاملين بدواوين الوزارات.

وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (CSCEC) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وهناك بعض الموظفين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية بعد اختيارهم بشكل مهني وبعد إجراء اختبارات لهم، وتوفير لهم وحدات سكنية في مدينة بدر، أما الموظفون الذي قاربوا على الخروج من المعاش جرى استبعادهم من النقل للعاصمة الإدارية.