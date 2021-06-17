10 معلومات عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة

يشهد البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، احتفالية بمناسبة الانتهاء من الأعمال الخرسانية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يُعد أعلى برج في قارة أفريقيا.

«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات حول البرج الأيقوني المقام داخل العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ الشركة الصينية لـ20 برجًا في المنطقة المركزية للأعمال.

معلومات عن البرج الأيقوني.. أطول برج في قارة أفريقيا

1 - يقع في العاصمة الإدارية الجديدة.

2 - يعتبر البرج الأيقوني أعلى برج في قارة أفريقيا.

3 - يصل ارتفاع البرج الأيقوني نحو 385 متر.

4 - يقع هذا البرج في منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

5 - يطل البرج على مختلف الطرق الرئيسية مع الحديقة المركزية وهي «كابيتال بارك».

6 - الانتهاء من الأعمال الخرسانية للبرج.

7 - يقع على مساحة 533,041 متر مربع.

8 - يتكون البرج الأيقوني من 79 طابقًا.

9 - صُمم البرج على طراز العمارة ذات المستوى العالمي في المدينة.

10 - يتم تنفيذ البرج بالتعاون بين كل من وزارة الإسكان والمرافق العامة والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع الشركة الصينية «cscec» والتي تعتبر إحدى أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

في سياق متصل، كان رئيس الشركة الصينية «cscec»، شانج ويي، قد أعلن عن اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كلا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الإسكان.

وأكد رئيس الشركة الصينية، البدء في عام 2018 من خلال دعم قوي من جانب كل من وزارة الإسكان، مع الهيئة الهندسية، وأيضا فرع الشركة في القاهرة، مشيرا إلى استخدام قوالب تصلق لأول مرة، فضلًا عن التغلب على الصعوبات الفنية، حيث كان بناء الدور الواحد يستغرق 4 أيام فقط.