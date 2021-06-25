رئيس جامعة اسلسكا: مبادرة الإنتاج الحربي تعكس أهمية الاستثمار في البشر

أكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا، أن العالم بأكمله حاليا، يمر بالثورة الصناعية الرابعة، إذ يتفاعل العنصر البشري مع توجهات الرقمنة، وكذلك الاعتماد المتزايد فى كل المجالات سواء صناعية أو خدمية أو زراعية على الذكاء الاصطناعى والحوسبة، وغيرها من المجالات الرقمية، مطالبة بالتوسع في تلك الخدمات، في ظل توجهات الدولة المصرية واستراتيجتها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا لمتطلبات الجمهورية الجديدة.

وأضافت «العارف» في تصريحات لها على هامش مشاركتها بمؤتمر الإطلاق الرسمي للمبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، الذى أقامته وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن عصر الاقتصاد المعرفي والرقمنة، يتطلب كوادر بشرية مؤهلة بصورة مغايرة لما سبق، وتتماشى مع متطلبات العصر، خاصة مع التحول العالمي، من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يعتمد على التجديد والابتكار وريادة الأعمال.

وأوضحت رئيس جامعة اسلسكا، أن هذه المبادرة الرائدة من وزارة الإنتاج الحربي، تعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تدريب وتأهيل كوادر قادرة على التعامل مع متطلبات تحديث الصناعة، وترشيد استغلال الموارد المتاحة.

وقالت العارف: «لقد عكست هذه المبادرة الرائدة سبل تحقيق التكامل والتعاون بين كل روافد الاقتصاد، الهيئات الحكومية والسيادية، قطاع الأعمال العام والخاص، ومؤسسات التعليم والبحث العلمى، أعتقد أن منطق الجزر المنعزلة فى سبيله للاختفاء، وسنشاهد خلال الفترة المقبلة، المزيد من آليات التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والخروج من خانة الكلام لمربع الفعل، لقد أوضحت جائحة كورونا للعالم بأكمله، أن من لم يدفع ثمن التغيير سيدفع ثمن عدم التغيير».

والجدير بالذكر، أن وزارة الإنتاج الحربي، أطلقت «المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة»، بالتعاون مع «أيقن للتكنولوجيا الرقمية» و«جنرال إلكتريك الرقمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.