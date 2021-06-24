محافظ مطروح: تنسيق مع الإمارات لإقامة مهرجان الهجن الأول (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أن محافظة مطروح تخطط لإقامة مهرجان الهجن بالتعاون مع دولة الإمارات، وهو أول مهرجان من نوعه على أرض محافظة مطروح، مشيراً إلى أن الاستعدادات تجري حالياً على قدم وساق، لإقامة المهرجان في مدينة العلمين، في عُرس تراثي كبير يليق بتاريخ وتراث محافظة مطروح، وبحضور نخبة من ضيوف مصر من الدول العربية، وعدد من الشخصيات الهامة، وممثلي القبائل العربية على مستوى الوطن العربي، والمهتمين بسباق الهجن والتراث العربي في مصر.

أول مهرجان لسباق الهجن في مطروح يضاهى المهرجانات الدولية

وصرح الدكتور حمد خالد شعيب، رئيس لجنة الحفاظ على التراث بمحافظة مطروح ومنسق عام المهرجان، بأن هناك حرص من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على إقامة مهرجان الهجن، وتبنيه لفكرة تنظيم مهرجان للهجن بالمحافظة، على غرار مهرجانات الهجن الدولية، وسيشارك في فعالياتها محبو وهواة رياضات ركوب الهجن، لاستثمار الهجن التي تشتهر بها محافظة مطروح، في تنشيط ودعم السياحة الصحراوية مع الحفاظ على التراث والهوية الثقافية لأبناء البادية.

إقامة مضمارين للهجن بمدينتى العلمين والسلوم بتنسيق مع الإمارات

وأكد منسق عام المهرجان أنه تم الاتفاق على إقامة مضمار للسباقات بمدينة العلمين، وآخر في مدينة السلوم، حيث وجه محافظ مطروح بوضع كل إمكانيات المحافظة ودعمها لإنجاح هذا المهرجان، بهدف التسويق والترويج للمحافظة، ووضعها على خريطة هذا النوع من السباقات، موجهاً الشكر إلى عبد الله المهيري، مدير الإتحاد الإماراتي للهجن، ودولة الإمارات الشقيقة، على دعمهم للمهرجان وجميع القائمين على تنظيم المهرجان، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط الشعبين المصري والإماراتي منذ قديم الزمن، والاهتمام بالتراث البدوي الأصيل، مما يساهم في تنمية العلاقات الشعبية بين مصر والإمارات.