افتتاح مضمار الهجن ودار مناسبات بمدينة نويبع 30 يونيو المقبل

تشهد مدينة نويبع بجنوب سيناء طفرة كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية، والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى العام للمدينة، وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري افتتاح مضمار الهجن التنشيطي، ودار مناسبات بمدينة نويبع في 30 يونيو المقبل.

الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياه بمدينة نويبع

وقال المحافظ، إن مشروع إنشاء محطة تحلية مياه بمدينة نويبع، أوشك على الانتهاء، ومن المقرر أن تعمل بطاقة 15 ألف متر ومكعب يومي، بتكلفة تصل إلى 330 مليون جنيه، بهدف القضاء على أزمة المياه بالمدينة، وتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأوضح أن المحطة تتضمن 2 خزان مياه منتجة سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر مكعب، ومبنى للمعالجة الابتدائية، ومبنى إداري ومبنى للتحلية، وأخر للمحولات والمولدات و فلاتر التنقية الابتدائية، ومبنى لخزان الغسيل العكسي، وتعد ذو طابع مستقبلي، لكونها تواكب حجم الزيادة السكانية المتوقعة بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي نويبع وطابا وتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع أعمال الرصف والتجميل والإنارة بالطرق المؤدية إلى محطة التحلية استعداداً لافتتاحها.

إغلاق محرقة النفايات بمدينة نويبع

كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق علي إغلاق محرقة النفايات بمدينة نويبع، بعد افتتاح محرقة النفايات بطور سيناء، والتي من المقرر افتتاحها عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

الانتهاء من مشروعات الحماية من أخطار السيول بمنطقتي المزينة والترابين

وأعلن المحافظ الانتهاء من مشروعات الحماية من أخطار السيول بمنطقتي المزينة والترابين بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه، والتي تعد ضمن المرحلة الثانية لمشروعات حماية مدن جنوب سيناء من اخطار السيول.

وأكد المحافظ أنه سيجرى إنشاء عدد 50 منزل بدوي بالتجمعات البدوية بنويبع، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري الجهات والمديريات المعنية، مثل منطقة تعمير جنوب سيناء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والأسكان، والموارد المائية والري، والصحة، والأبنية التعليمية ، والمرور، والحماية المدنية ، وتطوير العشوائيات، والطرق والنقل.