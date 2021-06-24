جميعهم من بلقاس.. أسماء 21 مصاباً في حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

كشفت المصادر الطبية في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، عن أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارتين محملتين بالعمال على الطريق الدولي الساحلي، مما أسفر عن إصابة 21 شخصاً بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات المختصة للعلاج.

وتبين أن جميع المصابين من أبناء مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وهم:

مصطفى عبد العظيم مشحوط، 16 سنة، مصاب بخلع بالكتف الأيمن.

طارق عبد الرؤوف مؤمن، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع.

مرسي شريف، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

محمد محمود أبو النجاح، 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

عزيزة أحمد عبد العزيز، 40 سنة، مصابة باشتباه خلع في الكتف الأيمن وسحجات.

مصطفى عبد الله المعسي، 12 سنة، مصاب باشتباه كسر مضاعف بالذراع الأيمن.

محمد رمضان يوسف، 15 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.

محمد محمود النجار، 42 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وإصابة في الفقرات القطنية.

مايسة عبد السلام محمود، 39 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وقطع بالكتف الأيمن وسحجات.

مجدي السيد إبراهيم، 45 سنة، مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى وكدمات وسحجات.

سامح السعد، 42 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

مديحة، 46 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وجرح قطعي مُتهتك بالرأس.

أحمد محمد عبد الله، 13 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.

شريف محمد محمود، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

محمود أبو السيد السيد جوهر، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات.

محمد عبد الله محمود، 14 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

عمر عبد الله محمود، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

فضيلة أحمد حسين، 22 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، واشتباه كدمة في الظهر.

علي مسعد عطا الله، 14 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، واشتباه قطع بالكتف الأيسر.

نجوى محمد محمد، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ واشتباه وكدمه بالصدر.

زينب أحمد عطية محمود، 30 سنة، مصابة بكدمات بالصدر.

وأعلن مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في وقت سابق، نقل 8 حالات حرجة إلى مستشفى كفر الشيخ، تحتاج إلى جراحات عاجلة، مشيراً إلى أن باقي المصابين حالتهم مستقرة، وتنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات، ما بين إصابات متوسطة وحرجة.