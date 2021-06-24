عاجل.. 21 مصابا في انقلاب سيارتين على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 21 شخصاً على الأقل في حادث مروع على الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة انقلاب سيارتين نصف نقل محملتين بالعمال، أمام كوبري «الحماد»، بقرية «الشهابية»، بدائرة مركز بلطيم.

تم الدفع بنحو 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، من مختلف التمركزات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، وانتقل الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ إلى المكان للإشراف على نقل المصابين.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى المكان وجرى تسيير الحركة المرورية، ورفعت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حالة الطوارئ في عدد من المستشفيات، ومنها مستشفى برج البرلس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وسنوافيكم بالتفاصيل.