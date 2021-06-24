الاستعلام عن شقق الإعلان الـ14 بالإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

بعد أن طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، الإعلان الـ14، يبحث الكثيرون عن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ14، لمعرفة موقفهم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، بالصور خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، إلكترونيًا، في السطور التالية..

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

يتطلب الاستعلام عن موقف المتقدم من الإعلان الـ 14، تسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان بالحساب الشخصي، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

بعدها يقوم الشخص باختيار خدمة «الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي».

سيطلب منك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما للمتقدم.

ويقوم بعدها بالضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز، سواء المنطبق أو غير المنطبق عليه الشروط.

في حال تم القبول، فسيتم إبلاغه بموعد تسديد الأقساط الربع سنوية، والخطوات التالية..

أما إذا كان الشخص المتقدم لا تنطبق عليه الشروط فيجب عليه تقديم تظلم، ومن ثم معرفة سبب عدم مطابقة الشروط، ويسعى لحلها إن سمح الأمر، أو أن يقوم بسحب مقدم الحجز، والتقديم في إعلان آخر للإسكان الاجتماعي.

خطوات تقديم تظلم أو معرفة نتيجة التظلم

وحتى تتمكن من تقديم تظلم أو معرفة نتيجة الطلب، فيجب عليك الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، أو الدخول من هنـــا.

ثم قم باختيار خدمة المواطنين.

وبعدها يتم اختيار خدمة نتيجة الفرز والتظلمات، أو الدخول من هنـــا بشكل مباشر.

يقوم المتقدم بإدخال الرقم القومي، لمعرفة موقفه، وسبب الرفض، وهل يمكنك تقديم المستندات الدالة على العكس أم لا.

وبحسب بيان سابق لوزارة الإسكان الاجتماعي، فإن وحدات الإسكان الاجتماعي للإعلان الـ 14 سيتم تسليمها خلال مدة 36 شهرا كحد أقصى منذ إعلان الطرح.