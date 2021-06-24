بسمة وهبة: مفيش لفظ خارج في فيلم تامر حسني «مش أنا»

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بـ فيلم تامر حسني مش أنا، الذي طرح في السينمات، أمس الأربعاء، وحقق إيرادات تجاوزت المليون جنيه خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

ودعت بسمة وهبة، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام، جمهورها بمشاهدة فيلم تامر حسني مش أنا، قائلة: «أنا حضرت العرض الخاص وكان معايا بنتي، الفيلم حلو، ادخلوا شوفوه حلو».

وأضافت بسمة وهبة، بخصوص فيلم تامر حسني مش أنا: «الفيلم مفيش فيه لفظ خارج، مفيش أي تجاوز، الفيلم فيه فكرة وموضوع وقصة ورسالة، رسالته إنك لا تستلم لمرض أو مشكلة».

قصة وأحداث فيلم تامر حسني مش أنا

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم «مش أنا» تدور حول شاب يدعى «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

أماكن عرض فيلم تامر حسني مش أنا

يُعرض فيلم مش أنا في سينمات بندر المعادي، وسينما صن سيتي، وسينما بورتو كايرو، وسينما أمريكانا بلازا، وسينما بوينت 90، وسينما أركان، وسينما الزمالك، وسينما مارينا جاردنز مول، وسينما كايرو مول، وسينما جالكسي، وسينما أوديون، وسينما أمير، وسينما كوزموس، وسينما السراي مول، وسينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، وسينما سيتي مول، وسينما سيتي ستارز، وسينما الحرية، وسينما الماسة، وسينما جولدن ستارز VIP، وسينما نايل سيتي، وسينما سان ستيفانو مول، وسينما داندي مول، وسينما سيني بلكس جرين بلازا، وسينما الهرم، وسينما التحرير، وسينما داون تاون، وسينما ريو، وسينما دنيا المصرية بلازا، وسينما ستراند في إسكندرية، وسينما سيني كومفورت، وسينما الرحاب، وسينما ليدو، وسينما فوكس مول مصر، وسينما كايرو فيستفال، وسينما فيوتشر مول، وسينما جولف سيتي، وسينما سيني ماكس، وسينما ميامي، وسينما دنيا الإسماعيلية، وسينما ريفولي طنطا، وسينما الكروان بورسعيد.