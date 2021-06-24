والد حلا شيحة ينفي اعتزالها بسبب تامر حسني وفيلم «مش أنا»

ترددت أنباء عن اعتزال الفنانة حلا شيحة التمثيل، بسبب تامر حسني وفيلم مش أنا، الذي طرح في السينمات اعتبارًا من أمس الأربعاء، بعد أن جرى تأجيله عدّة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخرجت أنباء اعتزال حلا شيحة، بسبب تامر حسني وفيلم «مش أنا»، نتيجة غيابها عن حضور العرض الخاص للفيلم، الذي نُظم في إحدى صالات السينما داخل مول تجاري بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أول أمس الثلاثاء.

ومن جانبه، نفى الفنان أحمد شيحة، لـ«الوطن»، ما تردد بشأن اعتزال حلا شيحة بسبب تامر حسني وفيلم «مش أنا»، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مُبديًا دهشته من خروج تلك الأنباء، لاسيما وأنّ الفيلم يشهد عودتها إلى السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.

والد حلا شيحة يوضح حقيقة اعتزالها بسبب تامر حسني وفيلم مش أنا

وتابع خلال حديثه أنّ السبب الرئيسي وراء عدم حضور ابنته العرض الخاص، يرجع إلى تواجدها خارج البلاد برفقة زوجها، ومن المُقرر عودتها إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأشار الفنان أحمد شيحة خلال تصريحاته مع «الوطن» أنّ ابنته لم تُفكر في الاعتزال قط، إذ تتلقى عروضًا فنية، ولا زالت تقرأ عددا من السيناريوهات المعروضة عليها بشأن انتقاء أفضلها وتقديمها للجمهور.

تامر حسني في فيلم مش أنا

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم «مش أنا» تدور حول شاب يدعى «حسن»، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.