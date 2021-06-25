بعد ارتفاع أسعار تذاكر «مسار إجباري».. الإسكندرانية: «خليها تصدي»

سعادة كبرى انتابت جمهور فريق «مسار إجباري» من أبناء الإسكندرية، بعدما الإعلان عن إقامة حفل للفريق الغنائي في مكتبة الإسكندرية، إلا أن السعادة لم تدم طويلاً بعدما صدم الجميع بارتفاع سعر تذكرة الحفل، ليصل إلى 280 جنيهاً، أي بمعدل 4 أضعاف سعرها المعتاد.

وشن عدد من الاسكندرانية، من جمهور الفريق حملة لتشجيع أبناء المدينة للانصراف عن حجز تذكرة حفلة مسار إجباري في الإسكندرية، تحت شعار: «خليها تصدي»، على غرار حملة مقاطعة شراء السيارات، بعد ارتفاع أسعارها بصورة مبالغة قبل فترة.

موعد حفل مسار اجباري في الإسكندرية

وأعلن فريق «مسار إجباري» عن إقامة حفل غنائي في الإسكندرية يوم الخميس 8 يوليو المقبل، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الصيف الدولي الـ19 المقام في مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام حفلتان لفريق «مسار إجباري» في الإسكندرية، مساء نفس اليوم، حيث ينطلق الحفل الأول في السابعة مساءً ويستمر لمدة ساعتين، ثم يبدأ الحفل الثاني في التاسعة مساءً.

سعر تذكرة حفلة «مسار إجباري» في الإسكندرية

وبلغ سعر تذكرة حفلة «مسار إجباري» في الإسكندرية، التي تقام في المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، مساء الخميس 8 يوليو المقبل، 280 جنيهاً للحفلة الواحدة، على أن يتم إتاحة التذاكر أمام الجمهور اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

غضب جمهور الإسكندرية من سعر تذكرة حفلة مسار إجباري

وبمجرد أن أعلن فريق «مسار إجباري» عن إقامة حفل في الإسكندرية، شهدت الصفحة الرسمية للفريق إقبالاً كبيراً من جمهور الإسكندرية، الراغبين في حضور الحفل، إلا أنه بمجرد إعلان سعر تذكرة الحفل، البالغ قيمتها 280 جنيهاً، تحول شغف الجمهور إلى حالة غضب، نتيجة ارتفاع السعر عن المعتاد، الذي يبلغ 75 جنيهاً للتذكرة الواحدة.

وعلى الرغم من الانتقاد الشديد الذي وجهه الجمهور لارتفاع قيمة التذكرة، وانصراف البعض الآخر عن فكرة الحجز، إلا أن هناك فئة قد قدموا أعذاراً لفريق «مسار إجباري»، في ارتفاع قيمة التذكرة، نتيجة لانخفاض أعداد الحضور، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك كسبيل لهم للتعويض.