ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا نسبيا، اليوم الخميس الموافق 24 يونيو الجاري، وذلك خلال نهاية التعاملات داخل محال الصاغة، وشملت الزيادة كافة أعيرة المعدن الأصفر، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، لينتهي عند نفس الأسعار التي انتهى عندها خلال نهاية التعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، مقارنةً بالأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 882 و885 جنيها، بينما سجل في بداية التعاملات بين 879 و881 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 772 و774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 662 و663 جنيهًا، وكان قد سجل صباحا بين 659 و661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6176 إلى 6192 جنيها.

كيفية الاستثمار في الذهب

ومن منطلق أن الاستثمار في الذهب هو «الملاذ الآمن»، توجد خطوات حتى تمكنك من ذلك وهي:

- من الممكن أن تستثمر في الذهب عن طريق المنصات المتخصصة أون لاين، وهنا يكون الاستثمار في الذهب عن طريق البورصة من خلال شراء أسهم الشركات التي تعمل في تعدين الذهب أو الصناديق المتداولة في البورصة.

- كما يمكن الاستثمار في الذهب أيضًا من خلال شراء العقود الآجلة للذهب، وهي عقود لشراء أو بيع كمية من الذهب في تاريخ محدد في المستقبل لكنها قد تكون غير مناسبة للمستثمرين الصغار لأنها تحتاج إلى القدرة على التحليل التحركات المستقبلية.

- كما يمكن أيضًا شراء الذهب بشكل مباشر من محلات الصاغة في صورة مجوهرات أو سبائك أو الجنيهات الذهبية، وهنا يفضل شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية حتى لا يتحمل المستثمر عبء زيادة المصنعية والتى تضاف عند شراء جميع أشكال الذهب دون السبائك والجنيه الذهب، وقد تكون المشكلة الوحيدة في هذه الطريقة هي عملية التخزين والاحتفاظ بالذهب فترة طويلة.