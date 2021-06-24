سعر جرام الذهب عيار 21.. ثبات في أسعار اليوم 24-6-2021

ثبت سعر جرام الذهب عيار 21 عند سعر 774 جنيهًا، بعد تداول أسواق المال للمعدن النفيس في المعاملات المالية، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في منتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 يونيو.

اعرف أسعار الذهب اليوم 24-6-2021

وفي إطار اهتمام كثيرين بمعرفة أسعار الذهب، ترصد «الوطن» في هذا الصدد أسعار الذهب اليوم ومتوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وسعر أعيرة الذهب الأخرى مثل عياري 24 و18، وكذلك الجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 882 و885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 772 و774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 662 و663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في البورصات العالمية، بين 6176 إلى 6192 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 896.92 جنيه و57.32 دولار، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 784.82 جنيه و50.08 دولار، واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 672.70 جنيه و42.92 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,279 جنيه، وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة من مكان لآخر.

وأرجع رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، خلال الفترة الماضية، إلى الاقتصاد بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة أنّ المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى بدلًا من الذهب الذي تم شرائه كملاذ آمن.