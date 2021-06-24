صفية العمري وهنا شيحة يشاركان في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي

حرص عدد من النجوم على المشاركة في مهرجان حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة مساء اليوم، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنانة صفية العمري، رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بالمهرجان،

وتألقت الفنانة هنا شيحة في فستان من اللون الأصفر، وهى إحدى عضوات لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي، كما حضر باسم سمرة، صبري فواز، أحمد وفيق، وشريف رمزي، إلهام شاهين، أحمد مجدي.

غياب دنيا سمير غانم عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي

وتغيبت الفنانة دنيا سمير غانم، عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي، حيث كان مقرر تكريمها واعتذرت عن الحضور لظروف وفاة والدها الفنان سمير غانم وحجز والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز بإحظى مستشفيات العزل.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي وأبرز الحضور

وينطلق عقب قليل، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي تحمل اسم دورة النيل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح مكشوف علي ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.