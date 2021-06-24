دنيا سمير غانم تعتذر عن عدم حضور افتتاح مهرجان أسوان لمرض والدتها

اعتذرت الفنانة دنيا سمير غانم، رسميًا، عن عدم حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة، المقرر افتتاحه مساء اليوم.

وكان من المقرر، تكريم «دنيا» عن مجمل أعمالها ودورها في دعم سينما المرأة، لكن بسبب وفاة والدها الفنان الكبير سمير غانم، والحالة المرضية الصعبة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، اعتذرت عن عدم الحضور، واكتفت بتصوير فيديو لعرضه خلال حفل الافتتاح.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم توجهت بالدعاء لوالديها الفنان سمير غانم بالرحمة، والفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء.

وكتب دنيا عبر إنستجرام: «ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي، ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي، ويقويكي، بحبكوا أوي أوي.. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين»

ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها غير مستقرة، رغم شفائها من فيروس كورونا، إلا أن الفيروس سبّب لها مضاعفات كبيرة، أدت إلى إصابة الرئة بالتليف.

وانتقلت لدلال عبدالعزيز العدوى قبل شهر رمضان المبارك، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، بطولة ابنتها دنيا سمير غانم، ليصابا هما وعدد من فريق العمل بالفيروس، وتعافت دنيا بعد أسبوعين من الإصابة، وتدهورت حالة دلال وتدخل العناية المركزة التي ما زالت حتى يومنا هذا فيها بسبب إصابتها بتليف في الرئة وخضوعها للأوكسجين.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، الذي أثر على جميع أجهزة جسمه، كما أصيب بفشل كلوي وخضع للعديد من جلسات الغسيل الكلوي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وكانت جنازة الفنان سمير غانم جنازة مهيبة، كما وصفها زوج ابنته رامي رضوان، الذي كتب على فيس بوك قائلاً: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».