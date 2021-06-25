«قوافل وطرق أبواب».. جامعة بنها تشارك في «حياة كريمة» بشبين القناطر

مع انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرية المصرية، أعلنت جامعة بنها مشاركتها في المبادرة من خلال تنظيم قوافل طبية وبيطرية وتثقيقية للأهالي بقرى المبادرة بجانب إطلاق جولات لمسئوليها لرصد احتياجات هذه القرى ومتطلبات تنميتها من أجل توظيف إمكانيات الجامعة في تحقيق هذه الاحتياجات على أرض الواقع.

«الوطن»، تستعرض مساهمات ومشاركات جامعة بنها في بناء المستقبل بقرى مبادرة حياة كريمة في القليوبية ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

آلية مشاركة جامعة بنها في مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

أقرت جامعة بنها ممثلة في مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، آلية مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري، ومنها قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القليوبية وسكرتير عام المحافظة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع.

وأكد «سوسة» على دور جامعة بنها وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة وتشكيل فرق عمل وتحديد الأدوار والصلاحيات والمسئوليات للفرق المشاركة في تنفيذ المبادرة.

وقال الدكتور عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق فريق العمل، أنه تم تحديد دور الكليات والقطاعات التي سوف تشارك في تدشين مبادرة حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر، والتي تتضمن توفير الخدمات المختلفة للأهالي، وتطوير مشروعات البنية الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الاولى بالرعاية.

جامعة بنها تنظم قوافل طبية بقرى حياة كريمة بشبين القناطر

ومن أهم جوانب مشاركة جامعة بنها في مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر هو تنظيم القوافل الطبية البشرية بقري المبادرة حيث جرى تنظيم قافلة بالوحدة المحلية بنوي حيث ضمت كل التخصصات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن قوافل جامعة بنها لقرى المبادرة يشارك فيها نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من كليات الطب البشرى والتمريض والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة في تخصصات الرمد والباطنة والأطفال والجراحة.

وأضاف «الجيزاوي»، أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك رئيسى فى عمليات التغيير الاجتماعى والتنمية، وحل مشاكل المجتمع المحيط بها، مشيرا إلى أهمية إبراز دور التعليم الجامعى فى تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه.

أوضح أن هذه القوافل تأتى فى إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتفعيلاً لدور الجامعة فى رعاية أبناء الأقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا والأكثر كثافة فى السكان.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن إجمالي عدد الحالات التى تم الكشف عليها في كل التخصصات بلغ 1072 حالة، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحليل 46 حالة منهم بالإضافة لتوزيع العلاج بالمجان على الأهالي.

جامعة بنها تطلق حملة طرق الأبواب ضمن حياة كريمة بشبين القناطر

وفي سياق مشاركة جامعة بنها في مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها حملة طرق الأبواب ضمن المبادرة حيث قام الدكتور جمال سوسة بتفقد أعمال إطلاق حملة طرق الأبواب بقرية كفر شبين بحضور الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والكابتن فادي سالم منسق مؤسسة حياة كريمة وهند جلال منسق مساعد المؤسسة وولاء صلاح مدير التواصل الاجتماعي بالمحافظة .

وقال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا الى ان حملة طرق الأبواب التي أطلقتها الجامعة بقرية كفر شبين تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات بالقرية في شتى المجالات من خلال طرق الأبواب ، مؤكدا أن هذه التجربة تعتبر نموذج لتقليل العدوى بفيروس كورونا وتقديم الخدمة في ظل عدم التكدس بمساعدة الوحدة الصحية بقرية كفر شبين القناطر و الرائدات الصحيات وذلك في إطار مشاركة جامعة بنها في مبادرة حياة كريمة.

أضافت الدكتورة نرمين عدلي ان القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال والصدر والعظام ، وتم الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.

وأشاد فادي سالم منسق مؤسسة حياة كريمة بالتجربة حيث إن القافلة تعتبر فريدة من نوعها وتقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين داخل محل إقامتهم مما يترك أثرا طيبا لديهم .