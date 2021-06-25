ادعي علاقته بالجن.. كيف صنع علاء حسانين لنفسه اسما وشهرة؟

لم يصنع علاء حسانين عضو مجلس الشعب السابق اسما وشهرة واسعة له بين جميع الأوساط من فراغ، فطالما كان النائب السابق المقبوض عليه بتهمة تزعم تشكيل عصابي لتجارة الآثار، يتفنن في الترويج بأن له علاقة قوية بالجن والعفاريت، في كافة المناسبات، خاصة في أثناء ظهوره علي القنوات الفضائية.

وفي تصريحات سابقة لـ"حسانين" إدعي أن بداية علاقته بالجن كانت عند وفاة والدته حيث قرأ سورة "يس"، وقتها حدثت هزة في منزله وعندما استعاذ بالله كثيرا سمع صوتا يقول "ما أنا بشيطان رجيم" ونحن من الجن المؤمن أحببناك لقراءتك سورة يس ونحن نريد أن نعلمك علما ينتفع به الناس.

سحر ودجل

كما زعم في مداخلة هاتفية سابقة في منتصف عام 2016 مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن نادي الزمالك تعرض للسحر أكثر من مرة خلال الفترة الماضية قائلا: "الله يكون في عون مرتضي منصور والفريق فاز بمجهوده وإنجازات رئيسه".

كما ظهر مع الإعلامية ريهام سعيد علي قناة النهار في ديسمبر 2014 يتحدث عن المس والجن، وزعم في نفس الحلقه نجاحه في إخراج الجن من أجساد 5فتيات بمحافظة الغربية.

له أيضا عدة تصريحات مثيرة للجدل ومنها: أن الجن يثار جنسيا مثل البشر، وينبغي علي النساء عدم خلع ملابسهن أمام المرآة حتي لا تثير الجن.

وكان حسانين يغذي انتشار لقب نائب الجن والعفاريت، خاصة حال ظهوره في قنوات فضائية مدعيا قدرته علي إخراج الجن والعفاريت من أجساد المواطنين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي علاء حسانين، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مستخدما الدجل ومدعيا تسخير الجن.

وضبطت الأجهزة الأمنية، مجموعة من الآثار بحوزة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.