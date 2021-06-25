بعد حريق وزارة الزراعة.. تعرف على إجراءات وردود فعل الوزارة

بعد حريق وزارة الزراعة، قرر مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعميم منشورعام إلى جميع الهيئات والقطاعات والإدارات المركزية التابعة للوزارة بضرورة اتخاذ قرارات تعزز إجراءات الحماية المدنية في مختلف الهيئات والمديريات ومركزي البحوث والصحراء، بعد حريق وزارة الزراعة الذي التهم عددا من سيارات الكهنة المتهالكة في منطقة الدقي أمس الأول الأربعاء.

التأكد من تشغيل كاميرات المراقبة بكفاءة عالية طوال الـ 24 ساعة

وشدد المنشور على التأكد من تشغيل كل كاميرات المراقبة بكفاءة عالية طوال الـ 24 ساعة، مع تفعيل خاصية التسجيل، وإجراء عملية إصلاح ومتابعتها بشكل دوري، خاصة بعد حريق وزارة الزراعة الذي نشب في الإدارة المركزية للزراعات المحمية، وتسبب في أضرار بعدد من السيارات المتهالكة.

كما تم التأكيد على ضرورة توافر معدات الدفاع المدني في كل موقع والتأكد من عملها بكفاءة عالية وصيانتها بشكل دوري، وتحديد مسئول عنها في كل جهة.

حصر المكهنات على اختلاف أنواعها من سيارات وأدوات ومعدات

ووجه المنشور أيضا بحصر كل المكهنات على اختلاف أنواعها من سيارات وأدوات ومعدات وغيرها، واتخاذ كل الإجراءات للتصرف فيها بالشكل القانوني، ورفع كل المخلفات من داخل المقرات والمناطق الخارجية حولها فورا ومتابعة استمرار النظافة العامة بالمقرات وحولها.

وكان حريقا نشب مساء أمس الأول الأربعاء، في عدد من السيارات المتهالكة التابعة للإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نتج عنه التهام النيران لأكثر من 7 سيارات، إلى جانب التهام عدد من الصوب نتيجة وجود عدد من المخلفات تسببت في اشتعال نيران حريق وزارة الزراعة، وفور نشوب الحريق، تواجد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المسئولين بالوزارة بمقر الصوب الزراعية.

وسيطرت قوات الدفاع المدني على الحريق وتم إطفاؤه بعد وصول خمس سيارات أطفاء، وتواجده سيارات إسعاف.