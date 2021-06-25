نجوم الفن بمهرجان أسوان الدولي يوجهون رسالة دعم لـ دنيا سمير غانم

حرص عدد من نجوم الفن على هامش تواجدهم بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة من بينهم هنا شيحة وشريف رمزي وأحمد وفيق والراقصة دينا على توجيه كلمات دعم للفنانة دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضورها الحفل لوفاة والدها ومرض والدتها.

وكان من المقرر تكريم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ولكن الظروف الصعبة التي تمر بها حالت دون حضورها.

وفي كلماتهم حرص نجوم الفن في تصريحات إعلامية على هامش حفل الافتتاح، على دعم دنيا سمير غانم، وتأكيدهم أن الراحل سمير غانم الذي توفي في شهر مايو الماضي، سيظل خالداً بأعماله الفنية وإبداعه الذي لن يموت أبدا، فضلا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز.

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لأسرتها

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم توجهت بالدعاء لوالديها الفنان سمير غانم بالرحمة، والفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء.

وكتب «دنيا» عبر إنستجرام: «ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي، ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي، ويقويكي، بحبكوا أوي أوي.. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين»

ولا تزال الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها غير مستقرة، رغم شفائها من فيروس كورونا، إلا أن الفيروس سبّب لها مضاعفات كبيرة، أدت إلى إصابة الرئة بالتليف.

وانتقلت لدلال عبدالعزيز العدوى قبل شهر رمضان المبارك، خلال تصويرها مسلسل «عالم موازي»، بطولة ابنتها دنيا سمير غانم، ليصابا هما وعدد من فريق العمل بالفيروس، وتعافت دنيا بعد أسبوعين من الإصابة، وتدهورت حالة دلال وتدخل العناية المركزة التي ما زالت حتى يومنا هذا فيها بسبب إصابتها بتليف في الرئة وخضوعها للأوكسجين.