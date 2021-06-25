1.2 مليون سائق يخسرون وظائفهم.. الوجه المظلم لثورة تكنولوجيا السيارات

أصبحت غالبية الصناعات أسهل وأبسط، بفضل التكنولوجيا، حيث أنه من بين تلك الصناعات تأتى صناعة السيارات التى تحتوى حاليا بعدد من مصانعها على العديد من روبوتات «التصنع والتجمع»، بجانب الشرائح الإلكترونية التى جعلت السيارة تعمل مثل العقول البشرية التى تفهم وتحلل المواقف التى تتعرض لها فى الشوارع بشكل جيد، كما خلقت التكنولوجيا العديد من الوظائف.

ووفق موقع Hedges Company تستعد أغلب السيارات فى المستقبل القريب لتطوير كبير فى الأنظمة التكنولوجية، حيث بدأت الشركات بالفعل عدة اختبارات لإضافة سائق آلى داخل السيارة، مع التعريف بتقنية القيادة الذاتية.

تقنيات القيادة الذاتية توجد فى العديد من السيارات حاليا، وتتمثل فى مثبت السرعة التفاعلى والحفاظ على المسار داخل الحارات المرورية، بينما يتم حاليا العمل على تطوير جديد لتقنيات القيادة الذاتية لجعلها شاملة بحيث تلغى تماما تدخل السائق فى القيادة.

وسيتم اعتماد هذه التقنية فى جميع السيارات مستقبلا وتحديدا فى العام 2080 على حسب تقديرات الخبراء، بينما فى المستقبل القريب، سيتم اعتماد السيارات ذاتية القيادة فى أكثر من دولة ومنها الصين و اليابان، حيث تعمل بالفعل العديد من سيارات الأجرة ذاتية القيادة حاليا.

ويقول موقع Hedges Company، إنه بحسب آخر إحصائية أجريت فى نهاية عام 2018، يوجد 1.4 مليار سائق حول العالم، ويتوقع أن يكون العدد أكثر من 2 مليار فى 2021، فمن الصعب تحديد عدد السائقين حول العالم بشكل دقيق وباعتماد السيارات ذاتية القيادة فى الصين و اليابان بشكل أوسع انتشارا، سيخسر عدد كبير جدا من السائقين وظائفهم، وبتعميم هذه السيارات فى ألمانيا و أمريكا خلال السنوات القليلة القادمة، سيخسر بحد أقصى ربع سائقى العالم وظائفهم.

يذكر أن شركة MoneySuperMarket أجرت إحصائية فى آواخر عام 2018 عن عدد السائقين الذين سيخسرون وظائفهم بسبب السيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2021، حيث تبين أن 1.2 مليون سائق سيخسرون وظائفهم فى 2021.