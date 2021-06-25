في أول ظهور لها.. دنيا سمير غانم تكشف وصية والدها الراحل (فيديو)

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندنها في أزمتها الأخيرة، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، التى ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وظهرت دنيا سمير غانم، من خلال فيديو في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه واعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقاءها بجانب والدتها.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التى وصاها بها، بالحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرا خاصا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

انتهى منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بجانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وفي بداية الحفل قال السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: «في البداية أوجه الشكر لمحافظ أسوان على كل التجديدات التي شهدتها المحافظة وشاهدناها على أرض الواقع هذا العام بأعيننا، كما أتوجه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، وكريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كما أشكر كل الضيوف الذين تمكنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثفة، ونتمنى أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذي يأمله المواطن الأسواني كل عام».

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان: «نرحب بكل ضيوف دورة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الخامسة، والتي ترفع شعار دورة النيل، ونعتبرها الأهم في مسيرة المهرجان، وفي دورتنا هذا العام نقدم مجموعة متنوعة ومميزة من الأفلام والفعاليات التي تناقش أهم قضايا المرأة حول العالم، ونشكر كل من ساندنا ودعمنا لتخرج الدورة بأفضل شكل يليق بالدولة المصرية ومواطني محافظة أسوان، وأتوجه بالشكر لكل رعاة المهرجان ووزير الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزير السياحة د. خالد العناني، ورئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، والاتحاد الأوروبي، لما قدموه من دعم كبير لتخرج دورة هذا العام إلى النور رغم كل الصعاب التي واجهناها».

واستكمل الحديث المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا قائلاً: «إن ريادة الأعمال ترتبط ارتباطا وثيقا وتساعد في تطوير صناعة السينما من خلال التكنولوجيا والأفكار الرائدة وشرفنا بخلق مسار سينماتك فنحن الشركة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال، وفكرنا في توقيع شراكة مع مهرجان أسوان خاصة وأننا نعتبر المحافظة درة الصعيد، وكذلك المهرجان مخصص للمرأة وهي من أكبر الأهداف التي نعمل عليها والمهرجان يهتم بتدريب الشباب وعمل ورش لهم وتقدم لنا 9 شابا هذا العام، وعملنا معهم وطورنا أفكارهم ودعمناهم بأحدث وسائل التكنولوجيا ونحيى هؤلاء الشباب على مجهودهم، وغدا سيقومون بعرض هذه الأفكار على لجنة تحكيم لاختيار أفضل 3 أعمال ودعمها وأنا سعيد بالتعاون مع المهرجان وسنعيد فتح البلات فورم مجددا لفتح المجال أمام أكبر قدر من الشباب ودعمهم وتوفير سبل النجاح لهم».

وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسي ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدي نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتي أصبحت إحدي رائدات المجتمع المصري .

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.

وقام المهرجان بتكريم صانعات السينما وبدأ التكريم بالباحثة السينمائية مني البنداري وتسلم الجائزة الناقدة ناهد صلاح، كما قامت بتكريم المخرجة الفلسطينية نجوي نجار التي قالت إن العيش في بلد قصته مسروقة دفعها هي وكل صناع السينما الفلسطينية لتقديم أفلام تسترجع قصتهم المسروقة وأعربت عن سعادتها بتكريمها في بلدها الثاني مصر بمحافظة أسوان مؤكدة أن هذا التمرين يعني لها الكثير جدا.

وكرم خلال الحفل أيضا المخرجة الشابة ساندرا نشأت التي نجحت في المزج بين السينما التجارية والهادفة وقامت بإهداء تكريمها لوالدتها ونجلها وأكدت أن التكريم اليوم حافز لها للعودة من جديد للسينما وتمنت دعم كل الشباب ليصلوا للحظة التي يقفون فيها لتكريمهم والشعور بما تشعر به الآن من سعادة وفخر .

ورغم غيابها لمرض والدتها ووفاة والدها الفنان سمير غانم إلا أن النجمة دنيا سمير غانم حرصت علي تسجيل كلمة مصورة أعربت فيها عن شكرها لمهرجان أسوان واعتذارها للحضور مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها في محنتها فرد من عائلتها التي تفخر بها .

ومنحت إدارة المهرجان تكريمها للنجمة العالمية ماشا مريل التي قالت إن اختيارها للتكريم في دورة المهرجان الخامسة كان اختيار صحيح لأنها تعود لجيل غير السينما وأحدث الفارق في العالم وأعربت عن سعادتها بتواجدها اليوم في صعيد مصر بمحافظة أسوان بين حضور المهرجان المميز.

واختتمت التكريمات بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين التي عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري وتوجهت بالتهنئة إلي الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها في محافظة أسوان التي نتباهي بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: «تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام».