عاجل.. «طالبان» تعلن سيطرتها على «منطقة ميوند» جنوب أفغانستان

أعلنت حركة «طالبان» سيطرتها على منطقة ميوند في «قندهار» الواقعة في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وصباح أمس الاثنين، قتل 5 مدنيين، بينهم أطفال، وأصيب 8 آخرين على إثر سقوط قذيفة هاون في منطقة سكنية في مدينة «قندوز» شمال أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وقال المتحدث باسم حكومة المقاطعة عصمت الله مرادي، إن عناصر «طالبان» أطلقوا قذيفة هاون أصابت منطقة سكنية في قرية «زخيل» بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 8 آخرين.