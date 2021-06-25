«الوطن» تنشر آخر صورة لـ علاء حسانين قبل ضبطه: كان بيكرم مدرس

حصلت «الوطن»، على آخر صورة التقطت لـ علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة المؤجلة بمركز ديرمواس في أقصى جنوب محافظة المنيا، وذلك قبل إلقاء القبض عليه بتهمة تزعم تشكيل عصابي للإتجار وتهريب الآثار.

وظهر «حسانين»، قبل إلقاء القبض عليه، داخل مدرسة قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، أثناء حضوره لحفل تكريم معلم خرج على المعاش.

وظهر «حسانين»، في الصورة مرتديا نفس الملابس التي كان يرتديها أثناء إلقاء القبض عليه، وظهر بنفس الملابس في مقطع فيديو للمتهمين، وكان في الصورة يقدم درعا باسم مؤسسة الرحمة، للمعلم الذي خرج علي المعاش ومكتوب على الدرع: «كل كلمات الثناء تصمت خجلا أمام ما قدمت من جهد متميز، وعمل دؤوب لأجل المصلحة العامة، فجزالك الله غير الجزاء، علي ما قدمته من عطاء، فهذا بعض الوفاء، مدير المؤسسة علاء حسانين».

وظهر علاء حسانين بالصورة واقفا داخل المدرسة، مبتسما بقميص أحمر مخطط بالأبيض، وبنطلون جينز أزرق، ويصافح المعلم الذي خرج على المعاش، وخلف الصورة يظهر معلم جالسا أمام منضدة و3 أطفال بالخلف.

وعلاء حسانين كان دائم التردد على قرية دلجا لأنها تشكل أكبر كتلة تصويتية في دائرة مركز ديرمواس بل في محافظة المنيا بأكملها، وتربطه علاقات ببعض عائلات القرية، كما أنه يقيم بقرية أسمو العروس التي تبعد نحو 12 كيلو عن دلجا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على النائب السابق، لتزعمه تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مستخدما الدجل ومدعيا تسخير الجن.

وضبطت الأجهزة الأمنية، مجموعة من الآثار بحوزة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.

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