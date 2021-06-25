افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في المغرب

افتتح بالعاصمة المغربية «الرباط»، أمس الخميس، مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، بمشاركة حضورية وافتراضية، لكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الرباط.

ويعمل مقر المكتب بتنفيذ البرامج المعتمدة في مجال تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الخارجية المغربية: التهديدات الإرهابية تجتاح بعض مناطق قارة إفريقيا

وحذرت وزارة الخارجية المغربية، من أن التهديدات الإرهابية تجتاح بعض مناطق القارة، وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن القارة ليست فقط موقع المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين، بل إنها أصبحت أيضًا موطن الإرهابيين الذين شنوا العام الماضي وحده نحو 7108 هجمات أسقطت 12519 قتيل.

وأضاف «بوريطة»، أن مكتب المنظمة في العاصمة المغربية «الرباط» سيسعى إلى توحيد الجهود للتعامل مع التهديد الإرهابي المعقد والمتطور.

من جانبه، أشار وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، إلى أن المكتب سيسمح للأمم المتحدة بتعزيز قدرات دول أفريقيا، خاصة في منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث تهدد الجماعات الإرهابية الاستقرار والسلام.

وتم إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو 2017، لتعزيز وتبسيط جهود مؤسسات المنظمة في إطار مهامها لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تعد أحد أكثر إصلاحات منظمة الأمم المتحدة طموحا في السنوات الأخيرة.

وكان المغرب والأمم المتحدة وقعا في أكتوبر 2020، اتفاقية مقر لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة في المغرب، فيما وقعا الاتفاقية، بوريطة وفورونكوف، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.