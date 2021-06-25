عاجل.. السعودية تدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه «خميس مشيط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار محاولات الحوثيين تعمد استهداف المدنيين، مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.